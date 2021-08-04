Что делать, когда нашел потерянную вещь

Есть случаи, когда граждане находят чью-то потерянную вещь. Как же в таких случаях действовать правильно и по закону.

Об этом напоминает Минюст.

В соответствии с украинским законодательством, если вы нашли утерянную вещь – вы обязаны немедленно сообщить об этом лицу, которое его потеряло, или владельцу вещи и вернуть найденную вещь этому лицу.

Если же вы нашли потерянную вещь в помещении или транспортном средстве – то обязаны передать ее лицу, представляющему владельца этого помещения или транспортного средства, а оно в свою очередь приобретает права и обязанности лица, нашедшего утерянную вещь.

Если место пребывания лица, которое имеет право требовать возвращения утерянной вещи, неизвестно, то вы обязаны заявить о находке в территориальный орган полиции или органу местного самоуправления.

Вместе с тем вы имеете право хранить найденную вещь у себя или сдать ее на хранение в территориальный орган полиции или орган местного самоуправления, или передать находку лицу, которое они указали.

Лицо, нашедшее утерянную вещь, отвечает за ее утрату, уничтожение или повреждение в пределах ее стоимости лишь в случае своего умысла или грубой неосторожности.

Когда лицо может стать владельцем утерянной вещи:

Если вы нашли чью-то потерянную вещь, то можете приобретать права собственности на нее по истечении 6 месяцев с момента заявления о находке в территориальный орган полиции или органа местного самоуправления при условии, что:

не установлен владелец или другое лицо, которое имеет право требовать возврата утерянной вещи;

владелец или другое лицо, имеющее право требовать возврата утерянной вещи, не заявили о своем праве на вещь тому, кто ее нашел, территориальному органу полиции или органу местного самоуправления.

К территориальной громаде право собственности на находку переходит в случае подачи лицом, которое ее нашло, письменного заявления об отказе от приобретения права собственности на находку в орган местного самоуправления.

Вознаграждение. Если вы нашли утерянную вещь, то имеете право требовать от лица, которому она возвращена, или которое приобрело право собственности на нее, возмещения необходимых расходов, связанных с находкой (хранение, поиск собственника, продажа вещи и т. п), а также вознаграждения за находку в размере до 20 процентов стоимости вещи.

Если владелец публично обещал вознаграждение за находку, вознаграждение выплачивается на условиях публичного обещания. В то же время право на получение вознаграждения не возникает, если лицо, нашедшее утерянную вещь, не заявило о находке или совершило попытку скрыть ее.

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