Европротокол: как оформить и когда используется

Европротокол – специальный бланк унифицированного по всей Европе образца, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии без участия представителей Государственной автоинспекции.

Об этом пишет Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Водители транспортных средств, попав в ДТП, могут воспользоваться Европротоколом только при наличии следующих обстоятельств:

все водители — участники ДТП имеют действующие на момент ДТП полисы автогражданки;

имеют действующие на момент полисы автогражданки; водители этих транспортных средств пришли к согласию относительно обстоятельств совершения ДТП ;

; у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов;

в ДТП не пострадали люди, никто не травмирован и не погиб.

Эти требования должны быть выполнены в обязательном порядке. Если хотя бы одно из требований нарушается — протокол не используется.

Решение о вызове на место ДТП работников Патрульной полиции (ПП) участники аварии принимают самостоятельно. Если они считают нужным оформить ДТП по привычным правилам, то работники ПП не могут отказать автовладельцам в составлении соответствующих документов на месте происшествия.

Если же водители воспользовались Европротоколом, то они освобождаются от обязанности информировать органы Госавтоинспекции о совершении дорожно-транспортного происшествия. Но в случае невыполнения хотя бы одного из обязательных для Европротокола условий вызов сотрудников ГАИ для оформления ДТП обязателен.

Преимуществами Европротокола является то, что водители:

значительно экономят время – как сторон ДТП , так и участников дорожного движения;

, так и участников дорожного движения; имеют право покинуть место ДТП , после совместной договоренности об урегулировании ситуации;

, после совместной договоренности об урегулировании ситуации; освобождаются от обязанности информировать ПП о наступлении ДТП ;

; освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за причинение ДТП .

Как оформить Европротокол:

заполнить, подписать, разделить бланк Европротокола между подписантами. Все, что нужно заполнить, указывается в примечаниях к разделам Европротокола. Заполнять бланк следует разборчивым печатным почерком. Нужно прочитать инструкцию, которая прилагается к Европротоколу;

заполняется только один бланк Европротокола – каждый участник заполняет одну половину бланка – желтую или синюю – на выбор. Центральная часть предназначена для схемы ДТП и заполняется обоими участниками;

в первую очередь нужно собрать информацию об участниках ДТП (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, контактный номер телефона, государственный номерной знак автомобиля, реквизиты удостоверения водителя);

бланк Европротокола подписывается обоими участниками и разделяется между ними. После подписания (или отправки его в электронной форме на сайт МТСБУ ) участники имеют право покинуть место ДТП . В течение трех дней после ДТП каждый участник должен обратиться в свою страховую компанию со своей копией Европротокола (подать уведомление). В случае заполнения электронной формы Европротокола идти никуда не нужно, он считается поданным автоматически;

Европротокол может быть заполнен в электронной форме на сайте Моторного Транспортного Страхового Бюро Украины с помощью смартфона с камерой и выходом в интернет. При этом анкетные данные заполняются в электронном виде, а фото схемы ДТП направляется с мобильного как вложение;

в течение 10 дней с момента подачи уведомления (или заполнения электронного Европротокола) проводится осмотр транспортного средства;

с момента уведомления страховой компании у участника ДТП есть 30 дней для подачи заявления о страховой выплате (при соблюдении всех условий страховая компания производит выплату в течение 15 дней со дня подачи такого заявления).

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