Европротокол: как оформить и когда используется

Европротокол – специальный бланк унифицированного по всей Европе образца, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии без участия представителей Государственной автоинспекции.
Об этом пишет Координационный центр по предоставлению правовой помощи.
Водители транспортных средств, попав в ДТП, могут воспользоваться Европротоколом только при наличии следующих обстоятельств:
Эти требования должны быть выполнены в обязательном порядке. Если хотя бы одно из требований нарушается — протокол не используется.
Решение о вызове на место ДТП работников Патрульной полиции (ПП) участники аварии принимают самостоятельно. Если они считают нужным оформить ДТП по привычным правилам, то работники ПП не могут отказать автовладельцам в составлении соответствующих документов на месте происшествия.
Если же водители воспользовались Европротоколом, то они освобождаются от обязанности информировать органы Госавтоинспекции о совершении дорожно-транспортного происшествия. Но в случае невыполнения хотя бы одного из обязательных для Европротокола условий вызов сотрудников ГАИ для оформления ДТП обязателен.
Преимуществами Европротокола является то, что водители:
Как оформить Европротокол:
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