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Тендер на распределение частот для 5G перенесли на 2022 год

Тендер на распределение частот для 5G перенесли на 2022 год

В октябре 2021 года должен был состояться тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотами 5G, однако своим решением Кабмин отсрочил его на февраль 2022 года.

Об этом известно из проекта распоряжения правительства.

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Кабинет Министров на заседании 4 августа изменил сроки внедрения технологии 5G в Украине. Так, в июне 2021 года должны были провести научно-исследовательские работы для определения стоимости радиочастот в диапазонах 700 МГц и 3400−3800 МГц. Также — исследовать возможность совместного использования системы подвижной связи 5G.

В Министерстве цифровой трансформации пояснили, что Нацкомиссия по связи (НКРСИ) направила в Минфин бюджетный запрос на 2021−2023 годы, чтобы предусмотреть на данную программу 4,6 млн грн. В то же время госбюджет на 2021 год необходимые средства по программе не предусматривает.

Следовательно, правительство убрало этот этап из плана мероприятий, однако отдельно добавило исследование совместного использования системы с конечным сроком в декабре 2021 года.

Вследствие этого все последующие даты сдвинулись на 4 месяца, в частности — сроки проведения тендеров на радиочастоты. При условии принятия необходимой нормативной базы тендеры объявят в феврале 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • большая тройка мобильных операторов — «Lifecell», «Vodafone Украина» и «Киевстар» — заявили, что все инвестиции и усилия направлены на развитие 4G, а запуска 5G стоит ожидать не ранее 2022 года.
По материалам Економічна Правда
  • i

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