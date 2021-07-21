В ОП объяснили, какие возможности дает закон о работе Высшего совета правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон о порядке избрания и назначения на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности ее дисциплинарных инспекторов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Учитывая запрос общества на справедливость, этот документ „О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия“ № 1635-IX призван создать необходимую законодательную основу для эффективной реформы судебной системы», — говорится в сообщении.

Кроме того, принятие закона является важным для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, а также для получения Украиной макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Документ учитывает рекомендации Венецианской комиссии от 9 октября 2020 года по реформе судебной системы.

Так, закон совершенствует порядок избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП) для обеспечения независимости судебной ветви власти, назначения добропорядочных и высокопрофессиональных судей, а также соблюдения норм профессиональной этики в деятельности судей. В частности, определяются конкурсные основы отбора кандидатов для назначения членом ВСП.

Документ предусматривает создание Этического совета, который должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности, и предоставлять список кандидатов, рекомендуемых для назначения на должности членов ВСП.

Также в документе определен порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ОРУ как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и полномочия.

Для полной реализации положений этого документа Зеленский подписал связанный с ним Закон «О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия» № 1636-ІХ.

Согласно документу, за невыполнение законных требований Высшего совета правосудия, члена ВСП или дисциплинарного инспектора ВСП относительно предоставления информации, судебного дела (ее копии), рассмотрение которого завершено, предоставления заведомо недостоверной информации или несвоевременное предоставление такой информации предусматривается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законы вступают в силу на следующий день после их опубликования.

Справка Finance.ua: