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Украинцы больше не будут платить консульский сбор

Украинцы больше не будут платить консульский сбор

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1666-ІХ относительно бесплатного предоставления консульских услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Кстати, обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.

Документ призван освободить представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Кто не будет платить консульский сбор за совершение нотариальных действий за рубежом, а также за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины паспорта для выезда за границу:

  • лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к І и ІІ категориям;
  • люди с инвалидностью I и II групп;
  • дети с инвалидностью;
  • дети-сироты;
  • дети, лишенные родительской опеки.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие 1 января 2022 года.

По материалам Finance.UA
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