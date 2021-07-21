Украинцы больше не будут платить консульский сбор

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1666-ІХ относительно бесплатного предоставления консульских услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
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Документ призван освободить представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
Кто не будет платить консульский сбор за совершение нотариальных действий за рубежом, а также за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины паспорта для выезда за границу:
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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие 1 января 2022 года.
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