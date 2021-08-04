Hyundai показал интерьер нового минивэна Custo

Hyundai показал интерьер своего нового минивэна Hyundai Custo. Эта новинка должна будет составить конкуренцию Kia Carnival и Honda Odyssey.
Custo получил фирменное рулевое колесо, цифровую приборную панель, 10,4-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.
Кресла второго ряда оснащаются электроприводом, выдвижными подставками для ног. Есть двухсекционная панорамная крыша.
Что касается дизайна экстерьера, то про него пока еще рано говорить. В Сети показали только тизеры этой новинка, по которым трудно сказать что-то конкретное.
В линейку двигателей войдут 1,5 и 2,0 л турбомоторы мощностью 170 л. с. и 236 л.с. соответственно. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат». Привод — передний.
Когда начнутся продажи Hyundai Custo – компания Hyundai еще не сообщила. Также пока не известна стоимость этой новинки.
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