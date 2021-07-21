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На прошлой неделе экспорт электроэнергии вырос на 19% - Укрэнерго

На прошлой неделе экспорт электроэнергии вырос на 19% - Укрэнерго

Суммарный экспорт электроэнергии за 26 июля — 1 августа 2021 года составил 87,7 млн кВт-часов, что на 19% больше, чем на предыдущей неделе (19−25 июля). Импорт на прошлой неделе составил 0,3 млн кВт-часов.

Об этом сообщает НЕК «Укрэнерго».

«Рост объемов экспорта произошел в двух торговых зонах. В частности, с „острова Бурштынской ТЭС“ экспорт увеличился на 35,7% с 37,8 до 51,3 млн кВт∙ч, а с ОЭС Украины — на 1,4% с 35,9 до 36,4 млн кВт∙ч», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 июля — 1 августа импорт электроэнергии осуществлялся только в «остров Бурштынской ТЭС» из Словакии и составил 0,3 млн кВт∙ч. При этом весь импорт был в некоторые часы 31 июля.

Импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины из России и Беларуси не осуществлялся.

Справка Finance.ua:

  • в июне 2021 года импорт электроэнергии составил 4,4 млн кВт-ч, что является самым низким показателем с начала работы нового рынка в июле 2019 года.
По материалам Укринформ
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