МВФ выделит $650 миллиардов на поддержание мировой экономики

Международный валютный фонд готовится распределить 650 млрд долл. США на поддержание ликвидности мировой экономики.
Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
«Совет управляющих МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов США (примерно 456 млрд СДР), для пополнения мировых ресурсов ликвидности», — сообщили в пресс-службе.
По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, «это историческое решение — самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса».
«Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19», — сказала Георгиева.
Она уточнила, что новые созданные СДР будут переведены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в Фонде.
«Около 275 млрд долларов США (примерно 193 млрд СДР) из нового распределения поступит странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода», — объяснили в Фонде.
Как ранее сообщало агентство, международный валютный фонд улучшил перспективы глобального экономического роста в период восстановления после пандемии, в частности, в 2022 году.
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