Эдвард Дубинский: Китай объявил войну компаниям в технологическом секторе

Между Китаем и технологическими компаниями разразился серьезный конфликт.
В последние недели китайский финансовый регулятор принял жесткие меры против отечественных технологических гигантов, которые имеют связь с Америкой только тем, что их акции некоторое время назад прошли IPO в Нью-Йорке и сейчас торгуются на американских биржах.
Так, 4 июля китайские власти приказали удалить компанию DiDi – китайский аналог компании Uber, из местных мобильных магазинов приложений из-за якобы опасений того, что компания некорректно обрабатывает данные своих клиентов.
Этот шаг со стороны регулятора был сделан буквально через несколько дней после того, как компания DiDi вышла на IPO в США. В результате этих событий акции DiDi упали на 37% с момента IPO.
5 июля китайские власти приостановили регистрацию новых пользователей для платформ, которыми управляют две другие китайские компании. Они недавно также разместили свои акции через IPO в Нью-Йорке, сославшись на необходимость проведения проверки кибербезопасности в данных компаниях.
26 июля китайские регулирующие органы запретили местным образовательным компаниям получать свою прибыль – шаг, который привел к резкому падению акций данных компаний в Нью-Йорке.
Китайский регулятор конкретно объявил новые правила, требующие, чтобы все компании в секторе образования зарегистрировались как некоммерческие организации.
Тем временем, технологические компании в США угрожают своим бизнесам в Гонконге. Amazon, Apple, Facebook, Google и другие американские технические группы пригрозили уйти с территории Гонконга, если правительство Китая не откажется от угроз и усилий по контролю за интернетом.
Угроза со стороны США была сделана в письме, отправленном в прошлом месяце американской торговой группой, представляющей Big Tech в Азии.
Если настоящий транс-тихоокеанский технологический конфликт не прекратится, он рискует стать не только беспорядочным, но и опасным для финансовых рынков.
Многие крупные технологические компании в США, в частности Apple, потратили миллиарды долларов на то, чтобы проникнуть в Китай. Они туда переместили свое производство и привлекли местных сотрудников и потребителей.
Расследование, проведенное New York Times, показало, что Apple сделала все для того, чтобы китайские регулирующие органы были довольны. Даже нарушив некоторые из обещаний о конфиденциальности данных.
С другой стороны, по данным Bloomberg, китайские технологические компании с энтузиазмом осваивают рынки капитала США, проведя IPO в Америке и собрав в этом году более $15 миллиардов от американских инвесторов, которые в этих первичных размещениях участвовали.
Продолжение конфликта приведет к множеству потерь в Китае и США, и китайскому правительство стоит подумать о своей обозначенной долгосрочной цели – стать лидером на финансовом рынке.
Инвесторы запуганы, и они так быстро свои потери не забудут, и Китай рискует потерять репутацию, что перенесет его цель в далекое будущее.
Эдвард Дубинский, инвестор и финансист. Основатель и управляющий партнер компании Fintelect
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