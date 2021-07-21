0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

ℹ️ Нам нужна ваша помощь - опрос от Finance.ua

&#8505;&#65039; Нам нужна ваша помощь - опрос от Finance.ua

Дорогие наши читатели!

Мы с каждым днем стремимся быть к Вам ближе. Предлагать самую полезную и интересную информацию в своих текстах. Обеспечивать вас самыми выгодными финансовыми сервисами и услугами.

Чтобы это у нас получалось еще лучше, просим вас пройти небольшой опрос. С его помощью мы сможем узнать больше: что волнует конкретно вас, какие темы нам следует раскрывать, чем мы могли бы вам помочь, и помогают ли вам наши финансовые сервисы.

Опрос полностью анонимный, поэтому не волнуйтесь за сохранность ваших персональных данных.

А еще данный опрос займет всего несколько минут вашего времени.

Ответить на вопросы по ссылке

Заранее благодарны!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.