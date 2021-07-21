Bolt привлек $713 млн и увеличил оценку вдвое

Эстонская компания Bolt привлекла $713 млн нового финансирования для развития сервиса доставки продуктов, передает CNBC.

В ближайшие несколько месяцев компания планирует запустить доставку еды в 10 европейских странах, включая Швецию, Португалию, Хорватию и Румынию.

По итогам нового раунда оценка компании выросла более чем вдвое — до $4,75 млрд. В раунде приняли участие венчурная компания Sequoia, управляющие фондов Tekne и Ghisallo. Инвесторы G Squared, D1 Capital и Naya увеличили свои доли в компании.

По словам главы Bolt Маркуса Виллига, в минувшем году компания упала примерно на 80%, поскольку пандемия коронавируса обвалила спрос на основной вид деятельности Bolt — такси.

«За последние 18 месяцев мы стали совсем другой компанией… Служба доставки выросла из относительно небольшого предприятия в одну из самых быстрорастущих компаний по доставке еды в Европе», — отметил Виллиг.

Также он добавил, что в ближайшие годы Bolt понадобятся миллиардные инвестиции, поскольку компания стремиться стать «суперприложением», которое будет объединять несколько сервисов — от вызова такси, до доставки.