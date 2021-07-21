Штрафы от 60 до 180 тыс. грн: каждая третья проверка Гоструда заканчивается выявлением нарушения законодательства

В этом году количество проверок может существенно возрасти. Гоструда на 2021 год запланировало вдвое больше проверок, чем было проведено в прошлом году. Тогда инспекторы провели всего 10 429 рейдов. В 2021 году планируют проверить 21 150 предприятий.
Об этом говорится в аналитике Опендатабот.
Количество выявленных правонарушений в отношении работников в 2021 году увеличилось. В 2020 году нарушения фиксировали у 28% работодателей, в 2021 — у 31%.
Штрафы. Если человек работает без трудового договора, то для первой и третьей групп упрощенной системы налогообложения — выносится предупреждение. Для остальных субъектов штраф составляет 10 минимальных зарплат — 60 000 грн за каждого работника.
Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 30 минимальных зарплат, или 180 000 грн. Это максимальный штраф за одного неоформленного работника.
Инспектор труда обязательно начисляет штраф в трех случаях:
По всем остальным вопросам инспектор составляет предписание, в котором указывает, что надо исправить. Если компания выполнит его в указанные сроки, ее не будут привлекать к ответственности.
По информации заместителя председателя Гоструда Игоря Дегнери, сумма начисленных и фактически уплаченных штрафов по результатам проверок существенно отличается.
В 2019 году в целом было начислено 1,618 млрд грн штрафов, оплачено из них 57,6 млн грн. В 2020 году с 314,6 млн грн. оплачено 34,1 млн, а с начала 2021 года с 99,4 млн грн. оплачено 23,1 млн грн.
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