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Зеленский поручил поднять зарплаты медиков до максимально возможного уровня

Зеленский поручил поднять зарплаты медиков до максимально возможного уровня

Среди вопросов, которые обсудил Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, было состояние медицинской системы Украины и денежное обеспечение медицинских работников.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске Донецкой области, которое транслировал Офис Президента в Facebook.

«Второй вопрос, который мы рассматривали — это состояние системы здравоохранения и неотложные меры по обеспечению предоставления в Украине медицинской помощи. Речь шла о том, что наша система здравоохранения должна быть готова к тем вызовам, которые в ближайшее время могут ожидать не только нашу страну, а все общество, мы должны к этому тщательно готовиться», — сказал Данилов.

Он добавил, что Президент Владимир Зеленский на заседании СНБО поднимал вопрос денежного обеспечения медработников.

«Президент поставил вопрос денежного обеспечения сотрудников в медицинских учреждениях. Речь идет не только о врачах, акцент был сделан на медицинском персонале, на который ложится очень много нагрузки», — сказал Данилов.

Он напомнил, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий ориентир минимального уровня оплаты труда медиков: не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачебного состава. По словам Данилова, такое повышение состоится с 1 января следующего года.

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По словам Данилова, Президент Украины также поставил задачу обеспечить «максимально возможное увеличение заработной платы среднего медицинского персонала».

Также глава Совбеза напомнил, что в марте 2020 года принимала решение СНБО «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», и министр здравоохранения Виктор Ляшко отчитался о выполнении этого решения.

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По материалам Укринформ
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