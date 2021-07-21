Зеленский поручил поднять зарплаты медиков до максимально возможного уровня

Среди вопросов, которые обсудил Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, было состояние медицинской системы Украины и денежное обеспечение медицинских работников.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске Донецкой области, которое транслировал Офис Президента в Facebook.
«Второй вопрос, который мы рассматривали — это состояние системы здравоохранения и неотложные меры по обеспечению предоставления в Украине медицинской помощи. Речь шла о том, что наша система здравоохранения должна быть готова к тем вызовам, которые в ближайшее время могут ожидать не только нашу страну, а все общество, мы должны к этому тщательно готовиться», — сказал Данилов.
Он добавил, что Президент Владимир Зеленский на заседании СНБО поднимал вопрос денежного обеспечения медработников.
«Президент поставил вопрос денежного обеспечения сотрудников в медицинских учреждениях. Речь идет не только о врачах, акцент был сделан на медицинском персонале, на который ложится очень много нагрузки», — сказал Данилов.
Он напомнил, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий ориентир минимального уровня оплаты труда медиков: не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачебного состава. По словам Данилова, такое повышение состоится с 1 января следующего года.
Читайте также: Средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов
По словам Данилова, Президент Украины также поставил задачу обеспечить «максимально возможное увеличение заработной платы среднего медицинского персонала».
Также глава Совбеза напомнил, что в марте 2020 года принимала решение СНБО «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», и министр здравоохранения Виктор Ляшко отчитался о выполнении этого решения.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен6 ч. назад - 2577 24
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 22239 7
Налоги при покупке жилья: можно ли сэкономить на оформлении сделкиПозавчера, 12:00 - 4380 6
Минцифры: COVID-сертификаты в «Дії» пока не позволяют выезжать за границуВчера, 19:35 - 703 3
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для Евросоюза – FТ2 ч. назад - 291 2
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 22239 7
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен6 ч. назад - 2577 24
Нужно ли новому владельцу автомобиля переоформлять страховой полис на себяВчера, 16:34 - 1509
Спрос на IT-специалистов в Украине каждый год растет на 30%Вчера, 14:21 - 888
У трети украинцев во время пандемии появились «свободные деньги» — исследованиеВчера, 13:30 - 817
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»3 ч. назад - 99
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 785 2
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1498 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1475 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 791