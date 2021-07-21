Neuralink Илона Маска привлекла $205 млн на разработку мозгового имплантата

Разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска привлек $205 млн от группы инвесторов во главе с дубайской Vy Capital.
Кроме Vy Capital, в третьем раунде принимали участие Google Ventures, DFJ Growth, Valor Equity Partners, Craft Ventures, Founders Fund и Gigafund.
К раунду присоединились также соучредитель ARCH Venture Partners Роберт Нельсон, Блейк Байерс из Byers Capital, председатель правления YC Group и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, сооснователь Paradigm и Coinbase Фред Эрсам и соучредитель PayPal and Founders Fund Кен Ховер.
Эти средства помогут компании разработать мозговой имплантат для пациентов с параличом нижних конечностей. Впоследствии это устройство будет помогать людям с неврологическими расстройствами.
По данным Bloomberg, в 2018 году во время предыдущего раунда компания собрала $51 млн. Neuralink хочет провести клинические испытания устройства на людях. До сих пор испытания проводились на свиньях и обезьянах.
На сегодня это крупнейшие инвестиции для компании из этой отрасли, отмечает издание.
Neuralink Илона Маска основана в 2016 году в Калифорнии. С момента основания Маск вложил в компанию $158 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен15 ч. назад - 4724 33
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 29743 12
Зеленский поручил поднять зарплаты медиков до максимально возможного уровня10 ч. назад - 820 7
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для Евросоюза – FТ11 ч. назад - 724 5
Минцифры: COVID-сертификаты в «Дії» пока не позволяют выезжать за границуВчера, 19:35 - 1062 4
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен15 ч. назад - 4724 33
В ГНС рассказали о новшествах в сфере применения РРО13 ч. назад - 2213
Е-паспорт и новые правила пересечения границы: что ждет украинцев в августе10 ч. назад - 1285 2
Цену на газ можно снизить: в «Нафтогазе» озвучили цифры12 ч. назад - 1013 1
С помощью адронного коллайдера выявили новую форму материи21 ч. назад - 940
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»12 ч. назад - 247
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 852 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1535 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1506 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 806