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Neuralink Илона Маска привлекла $205 млн на разработку мозгового имплантата

Neuralink Илона Маска привлекла $205 млн на разработку мозгового имплантата

Разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска привлек $205 млн от группы инвесторов во главе с дубайской Vy Capital.

Кроме Vy Capital, в третьем раунде принимали участие Google Ventures, DFJ Growth, Valor Equity Partners, Craft Ventures, Founders Fund и Gigafund.

К раунду присоединились также соучредитель ARCH Venture Partners Роберт Нельсон, Блейк Байерс из Byers Capital, председатель правления YC Group и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, сооснователь Paradigm и Coinbase Фред Эрсам и соучредитель PayPal and Founders Fund Кен Ховер.

Эти средства помогут компании разработать мозговой имплантат для пациентов с параличом нижних конечностей. Впоследствии это устройство будет помогать людям с неврологическими расстройствами.

По данным Bloomberg, в 2018 году во время предыдущего раунда компания собрала $51 млн. Neuralink хочет провести клинические испытания устройства на людях. До сих пор испытания проводились на свиньях и обезьянах.

На сегодня это крупнейшие инвестиции для компании из этой отрасли, отмечает издание.

Neuralink Илона Маска основана в 2016 году в Калифорнии. С момента основания Маск вложил в компанию $158 млн.

По материалам Mind
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