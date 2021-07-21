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Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону

Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону

К отопительному сезону в Украине уже готовы более 50% объектов.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Facebook.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

«Уже более 50% объектов готовы к отопительному сезону. На прошлой неделе состоялось заседание антикризисного энергетического штаба, ключевой темой которого была плановая подготовка и устойчивое прохождение осенне-зимнего периода. По информации ОГА, по состоянию на середину июля подготовлено от запланированного более чем 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения, 51% котельных, 54% тепловых сетей», – рассказал Шмыгаль.

Он также отметил, что украинские университеты получат средства на энергоэффективное обновление учебных зданий и общежитий.

Финансовую поддержку в размере 49 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк и 10 млн евро гранта — Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. На этой неделе состоялось подписание контрактов в рамках реализации проекта «Высшее образование в Украине».

По его словам, модернизация зданий улучшит условия обучения и проживания студентов в университетах и одновременно будет способствовать существенной экономии ресурсов и переходу к зеленой экономике.

Справка Finance.ua:

  • в 3 квартале 2021 года возрастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления. Об этом свидетельствует “Инфляционный отчет” Национального банка Украины;
  • осенью в столице и многих украинских городах будет повышение тарифов на горячую воду и отопление.
По материалам Укринформ
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