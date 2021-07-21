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Экономика еврозоны возобновила рост, но пока не вышла на допандемийный уровень

Экономика еврозоны возобновила рост, но пока не вышла на допандемийный уровень

Экономика еврозоны во втором квартале 2021 года начала выходить из спада, вызванного пандемией. Валовой внутренний продукт (ВВП) в 19 странах, использующих евро, вырос на 2,0% в апреле-июне по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом сообщает Евростат.

По сравнению с тем же периодом 2020, когда локдауны для замедления распространения коронавируса привели к остановке экономической активности, ВВП подскочил на 13,7%.


График: Евростат

Как отмечает агентство Reuters, в отличие от экономики США и Китая, которые превысили свои допандемийные уровни, экономика зоны евро остается примерно на 3% меньше, чем в конце 2019 года.

Евростат сообщил, что инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2% в июле с 1,9% в июне – это самый высокий показатель с октября 2018 года. Движущим фактором инфляции вновь стали цены на энергоносители, которые в июле выросли на 14,1% по сравнению с прошлым годом.


Таблица: Евростат

Лидерами роста стали третья и четвертая по величине экономики еврозоны, Италия и Испания, с квартальным ростом соответственно 2,7% и 2,8%. Экономика Португалии, ориентированная на туризм, выросла на 4,9%.

С начала 2020 года еврозона дважды переживала два последовательных квартала сокращения, определенных как техническая рецессия, при этом меры по сдерживанию распространения коронавируса в последний раз были отмечены в период, охватывающий конец 2020 года и начало 2021 года.

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В первые три месяца этого года активность снизилась (на 0,3%) в основном из-за слабости в Германии, где блокировка с ноября ограничила частное потребление. Крупнейшая экономика Европы вернулась к росту во втором квартале, но рост на 1,5% показал более слабый отскок, чем ожидалось.

Французская экономика, вторая по величине экономика еврозоны, выросла на 0,9%.

Евростат также сообщил, что безработица в зоне евро упала в июне до 7,7%, или 12,517 миллиона человек.

По материалам РБК-Украина
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