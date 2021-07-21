Экономика еврозоны возобновила рост, но пока не вышла на допандемийный уровень

Экономика еврозоны во втором квартале 2021 года начала выходить из спада, вызванного пандемией. Валовой внутренний продукт (ВВП) в 19 странах, использующих евро, вырос на 2,0% в апреле-июне по сравнению с предыдущим кварталом.
Об этом сообщает Евростат.
По сравнению с тем же периодом 2020, когда локдауны для замедления распространения коронавируса привели к остановке экономической активности, ВВП подскочил на 13,7%.
График: Евростат
Как отмечает агентство Reuters, в отличие от экономики США и Китая, которые превысили свои допандемийные уровни, экономика зоны евро остается примерно на 3% меньше, чем в конце 2019 года.
Евростат сообщил, что инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2% в июле с 1,9% в июне – это самый высокий показатель с октября 2018 года. Движущим фактором инфляции вновь стали цены на энергоносители, которые в июле выросли на 14,1% по сравнению с прошлым годом.
Таблица: Евростат
Лидерами роста стали третья и четвертая по величине экономики еврозоны, Италия и Испания, с квартальным ростом соответственно 2,7% и 2,8%. Экономика Португалии, ориентированная на туризм, выросла на 4,9%.
С начала 2020 года еврозона дважды переживала два последовательных квартала сокращения, определенных как техническая рецессия, при этом меры по сдерживанию распространения коронавируса в последний раз были отмечены в период, охватывающий конец 2020 года и начало 2021 года.
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В первые три месяца этого года активность снизилась (на 0,3%) в основном из-за слабости в Германии, где блокировка с ноября ограничила частное потребление. Крупнейшая экономика Европы вернулась к росту во втором квартале, но рост на 1,5% показал более слабый отскок, чем ожидалось.
Французская экономика, вторая по величине экономика еврозоны, выросла на 0,9%.
Евростат также сообщил, что безработица в зоне евро упала в июне до 7,7%, или 12,517 миллиона человек.
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