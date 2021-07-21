0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Украина обжалует сертификацию «Северного потока-2»

Украина обжалует сертификацию «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» могут сертифицировать уже в этом году, но это решение могут обжаловать Украина, Польша и Еврокомиссия.

Об этом сообщил глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон в эфире «Радио НВ».

Макогон отметил, что сертификация требует выполнения очень жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, который предусматривает прежде всего свободный доступ других сторон к этому газопроводу. Он также предусматривает дополнительные ограничения для компании-оператора газопровода.

«Поэтому мы будем наблюдать за сертификацией, и не только мы. Есть поддержка со стороны Польши, Европейской комиссии, которая тоже всегда выступала против строительства этого газопровода», — сказал Макогон.

Глава ОГТСУ пояснил, что самый негативный для нас сценарий предусматривает сертификацию в этом году. Но это будет мгновенно оспорено Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование — 50% и так далее. Оптимистичный для нас сценарий — если он никогда не заработает.

Справка Finance.ua:

  • российский газопровод «Северный поток-2» построен на 99%. Судно Академик Черский полностью завершило свои работы.
  • после подписания соглашения между США и Германией по поводу «Северного потока-2» Украине стоит существенно снизить потребление газа за счет энергоэффективности и заняться вопросом увеличения его добычи.
По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.