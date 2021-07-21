Украина обжалует сертификацию «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» могут сертифицировать уже в этом году, но это решение могут обжаловать Украина, Польша и Еврокомиссия.

Об этом сообщил глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон в эфире «Радио НВ».

Макогон отметил, что сертификация требует выполнения очень жестких норм европейского энергетического законодательства, Третьего энергетического пакета, который предусматривает прежде всего свободный доступ других сторон к этому газопроводу. Он также предусматривает дополнительные ограничения для компании-оператора газопровода.

«Поэтому мы будем наблюдать за сертификацией, и не только мы. Есть поддержка со стороны Польши, Европейской комиссии, которая тоже всегда выступала против строительства этого газопровода», — сказал Макогон.

Глава ОГТСУ пояснил, что самый негативный для нас сценарий предусматривает сертификацию в этом году. Но это будет мгновенно оспорено Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование — 50% и так далее. Оптимистичный для нас сценарий — если он никогда не заработает.

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