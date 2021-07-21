Италия открывает границы для украинцев с 31 июля согласно рекомендации Совета ЕС.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Твиттере.
«Все спрашивали, когда откроется Италия. Отвечаю: Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии», – написал Кулеба.
Желающие посетить Италию должны получить отрицательный результат молекулярного или экспресс-тестирования на Covid-19, который должен быть сделан как минимум за 72 часа до приезда. Также необходимо заполнить он-лайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form.
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Кроме этого, по прибытии в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на Covid-19, который должен подтвердить отрицательный результат.
Согласно приказу местного министерства здравоохранения, эти правила будут действовать до 30 августа.
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