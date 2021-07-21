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Как будут расти тарифы на коммуналку, топливо и нефть: прогноз НБУ

Как будут расти тарифы на коммуналку, топливо и нефть: прогноз НБУ

В 3 квартале 2021 года возрастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления.

Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка Украины.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

В 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции из-за приведения их к экономически обоснованным уровням.

Что прогнозирует Нацбанк:

  • по итогам 2021 года средневзвешенная цена газа будет близка к текущей благодаря внедрению годовых тарифных планов для населения;
  • тарифы на отопление и горячее водоснабжение повысятся, поскольку они не корректировались в 2020 году;
  • другие жилищно-коммунальные услуги подорожают под влиянием увеличения заработных плат работникам и других производственных затрат.

Кроме того, в отчете отмечается, что продолжится запланированное в Налоговом кодексе повышение ставок акцизов на табачную продукцию, что приведет к ее удорожанию на 16−17% каждый год.

Цены на топливо в текущем году возрастут почти на 20% из-за подорожания нефти. Это существенно повлияет на общую инфляцию, поскольку скажется на себестоимости других потребительских товаров, в частности из-за транспортных затрат.

В 2022—2023 годах ожидаемая коррекция мировых цен на нефть в условиях умеренной волатильности обменного курса приведет к замедлению темпов роста топливной составляющей инфляции ниже 5%.

Справка Finance.ua:

  • по прогнозу межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго», рост цены на газ, поставляемый по договорам между предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и компанией «Нафтогаз Трейдинг», может привести к повышению тарифов на тепловую энергию для населения на 15−70%.
  • Министерство энергетики совместно с НКРЭКУ и участниками рынка прорабатывает варианты повышения тарифов на электрическую энергию.
По материалам Finance.UA
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