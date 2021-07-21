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Межбанк: доллар опять дешевеет

Межбанк: доллар опять дешевеет

Торги в четверг прошли на удивление очень спокойно. Несмотря на вчерашний разогрев курса и активизацию покупателей – сегодня они уже не имели особого желания скупать валюту по любому курсу. Спрос и предложение почти все время лишь незначительно отличались друг от друга и противостояние курсовых интересов крупных игроков закончилось, в конечном итоге – некоторым снижением котировок к концу сессии до уровня 26,86/26,88 гривен за доллар.

НБУ на рынок не выходил, а попытки спекулянтов раскачать курс нарывались на быструю реакцию покупателей и продавцов по закрытию недостающей валюты или покупке излишка предложения. Чувствуется, что клиенты в основном закрывали свои хозяйственные операции по концу месяца и им было не до валютных игр “на повышение” или “на понижение”.

Ход торгов:

С утренних 26,90/26,92 к 11 часам курс еще находился с небольшими отклонениями в тех же пределах, но к 12:00 уже стало окончательно понятно, что предложение несколько превышает спрос и сыграть “на повышение” продавцам не удастся.

К полудню доллар просел до 26,885/26,90 гривен, а к обеду – до 26,865/26,885.

После обеда котировки уже находились в этих же пределах “плюс-минус” одна копейка и к концу сессии котировки окончательно остановились на уровне 26,86/26,88 гривен за доллар.

Главные события 29 июля на валютном рынке:
1) Доллар за день подешевел на 4 копейки — с 26,90/26,92 до 26,86/26,88 гривен.

2) Нацбанк на торги не выходил.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8965 гривен, а официальный курс на 30 июля 2021 года установлен на уровне 26,8867 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,86 / 26,88
евро – 31,91 / 31,93

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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