Tesla отложит серийный запуск нового пикапа Cybertruck

В американской компании намерены отложить серийное производство нового пикапа, чтобы сохранить его стоимость в пределах разумного.

Это потому, что в компании столкнулись с проблемой – дефицит аккумуляторов типа 4680.

Если запустить серийное производство Cybertruck, как и планировали, то стоимость пикапов существенно увеличится.

В связи с этим рассматривается возможность переноса срока запусков на 2022 год. Стоит отметить, что подобное решение было принято и в отношении грузовика Semi.