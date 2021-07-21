Tesla отложит серийный запуск нового пикапа Cybertruck

В американской компании намерены отложить серийное производство нового пикапа, чтобы сохранить его стоимость в пределах разумного.
Это потому, что в компании столкнулись с проблемой – дефицит аккумуляторов типа 4680.
Если запустить серийное производство Cybertruck, как и планировали, то стоимость пикапов существенно увеличится.
В связи с этим рассматривается возможность переноса срока запусков на 2022 год. Стоит отметить, что подобное решение было принято и в отношении грузовика Semi.
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