Toyota объяснила запрет на перепродажу Land Cruiser 300

Всего несколько дней назад стало известно, что Toyota запретит перепродажу нового поколения Land Cruiser 300, а теперь компания официально объявила причины своего решения. Все будущие автовладельцы подписывают декларацию, запрещающую им продавать внедорожник на зарубежных рынках.Про це пише sud.ua.
«Дилеры Toyota и Toyota Motor Corporation разделяют общее понимание того, что при продаже автомобилей покупателям в Японии продажа не заканчивается доставкой автомобиля покупателю. Каждый дилер продолжает поддерживать связь с клиентом, чтобы защитить его. Land Cruiser очень популярен за рубежом, и мы обеспокоены потоком автомобилей из Японии в регионы, где действуют особые правила безопасности», – говорится в заявлении компании.
Toyota непреклонна в том, что в таких случаях дилеры бренда будут подозреваться в нарушении закона об иностранной валюте и внешней торговле, что станет проблемой не только для отдельного дилера, но и для всей сети дилеров бренда. Поэтому их всех предупреждают, что они должны соблюдать правила.
«Этим заявлением мы подтверждаем, что каждый дилер был уведомлен о решении и получил письменное обещание от клиента. Эти меры основаны на недавней глобальной ситуации и характеристиках Land Cruiser, и мы считаем, что они не нарушают закон. Toyota Motor Corporation продолжит поставлять качественную продукцию через своих дилеров и дистрибьюторов по всему миру, соблюдая при этом законы и правила каждой страны», – сказал японский производитель.
Компания добавила, что они остановили заказы на новый Land Cruiser 300 из-за проблемы с отсутствием полупроводниковых чипов, которая затронула всю автомобильную промышленность. На данный момент Toyota получила 22 000 заказов на внедорожник нового поколения, а некоторые клиенты будут ждать два года, чтобы получить автомобиль.
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