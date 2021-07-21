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Toyota объяснила запрет на перепродажу Land Cruiser 300

Toyota объяснила запрет на перепродажу Land Cruiser 300

Всего несколько дней назад стало известно, что Toyota запретит перепродажу нового поколения Land Cruiser 300, а теперь компания официально объявила причины своего решения. Все будущие автовладельцы подписывают декларацию, запрещающую им продавать внедорожник на зарубежных рынках.

Про це пише sud.ua.

«Дилеры Toyota и Toyota Motor Corporation разделяют общее понимание того, что при продаже автомобилей покупателям в Японии продажа не заканчивается доставкой автомобиля покупателю. Каждый дилер продолжает поддерживать связь с клиентом, чтобы защитить его. Land Cruiser очень популярен за рубежом, и мы обеспокоены потоком автомобилей из Японии в регионы, где действуют особые правила безопасности», – говорится в заявлении компании.

Toyota непреклонна в том, что в таких случаях дилеры бренда будут подозреваться в нарушении закона об иностранной валюте и внешней торговле, что станет проблемой не только для отдельного дилера, но и для всей сети дилеров бренда. Поэтому их всех предупреждают, что они должны соблюдать правила.

«Этим заявлением мы подтверждаем, что каждый дилер был уведомлен о решении и получил письменное обещание от клиента. Эти меры основаны на недавней глобальной ситуации и характеристиках Land Cruiser, и мы считаем, что они не нарушают закон. Toyota Motor Corporation продолжит поставлять качественную продукцию через своих дилеров и дистрибьюторов по всему миру, соблюдая при этом законы и правила каждой страны», – сказал японский производитель.

Компания добавила, что они остановили заказы на новый Land Cruiser 300 из-за проблемы с отсутствием полупроводниковых чипов, которая затронула всю автомобильную промышленность. На данный момент Toyota получила 22 000 заказов на внедорожник нового поколения, а некоторые клиенты будут ждать два года, чтобы получить автомобиль.

По материалам Finance.UA
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