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Spotify отчитался о росте выручке от рекламы на 110% и росте количества платных подписчиков

Spotify отчитался о росте выручке от рекламы на 110% и росте количества платных подписчиков

Стриминговый аудиосервис Spotify отчитался о 20% росте количества подписчиков по итогам второго квартала 2021-го из-за спроса в Европе и Северной Америке, передает Reuters.

Рекламный бизнес Spotify, который в прошлом году сильно пострадал из-за пандемии коронавируса, показал рост на 110% (до 275 млн евро) по итогам квартала. Общая выручка сервиса за квартал выросла с 2,15 млрд евро до 2,33 млрд евро, превысив прогнозы аналитиков.

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Количество премиум-подписчиков, которые приносят компании основной доход, выросло до 165 млн. В то же время число активных пользователей в месяц выросло на 22% – до 365 млн.

Также компания активно вкладывает в развитие направления подкастов, чтобы конкурировать на этом поле с Apple. Всего на платформе Spotify размещены 2,9 млн подкастов и доля потребления этого контента достигла рекордного уровня по итогам квартала.

По материалам НВ
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