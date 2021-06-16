Spotify приобрел стартап Podz для обработки подкастов с помощью ИИ

Музыкальный сервис Spotify приобрёл стартап Podz, который позволяет создавать тизеры подкастов с использованием технологий машинного обучения и систем искусственного интеллекта на базе нейронных сетей.

Об этом пишет TechCrunch.

В отличие от аналогов, где подобные задачи приходится решать вручную, упомянутый сервис делает всё автоматически.

ИИ-движок Podz обучен более чем на 100 тысячах часов различных аудиозаписей. Spotify планирует использовать его для формирования коротких версий подкастов, которые будут отражать их суть. Предположительно, это упростит пользователям поиск нужного контента на платформе. Сроки внедрения нововведения не уточняются.

Это уже второе улучшение сервиса подкастов за последние два месяца. Ранее Spotify разрешил отправлять друзьям подкасты с временными метками отрывков, которые следует послушать. Функция пока доступна только на мобильной платформе и в ограниченном количестве стран.