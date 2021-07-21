Как будем отдыхать в августе 2021

В августе у нас будет 21 рабочий день и 10 выходных. Из них четыре выходных дня подряд — с 21 по 24 августа, с отработкой в субботу 28 августа.

В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины 24 августа (День Независимости Украины) является праздничным и нерабочим днем, а следовательно, на предприятиях, в учреждениях, организациях работа в этот день не проводится. В этом году это вторник.

В соответствии с Распоряжением «О переносе рабочих дней в 2021 году» от 30 сентября 2020 года № 1191-р Кабинетом Министров Украины рекомендовано для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Дня независимости перенести для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочий день с понедельника 23 августа на субботу 28 августа.

Таким образом, выходит четыре выходных дня подряд – с 21 по 24 августа, с отработкой в субботу 28 августа.