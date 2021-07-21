НБУ обсуждает с банком операции с криптовалютами. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий в интервью «Интерфакс-Украина».
«Если говорить о новых инструментах инвестирования в другие активы, можно вспомнить о виртуальных активах. Например, НБУ недавно получил обращение от одного из банков о возможности проведения операций с криптоактивами», – отметил он.
«Коллеги из профильных департаментов, насколько мне известно, сейчас общаются об этом с банком и изучают этот вопрос в рамках действующей законодательной и регуляторной базы. Также Верховная Рада должна вскоре рассмотреть законопроекты, которые определят правовой статус виртуальных активов в Украине. Для надлежащей оценки рисков нужно понимать, как именно будет обновлено законодательное поле», – пояснил Юрий Гелетий.
Проект monobank (на базе Универсал Банка) 5 июля сообщил о том, что активно работает над рядом проектов, в частности интеграцией с криптовалютными биржами.
“Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать “биток“», – написал соучредитель monobank Олег Гороховский.
По словам Гороховского, уже завершена работа над интеграцией с криптобиржей и monobank ждет согласования от Национального банка.
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