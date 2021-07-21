Получать субсидию украинцы будут по новым соцнормам: доплатим за избыточную площадь

Минсоцполитики предложило снизить на 50% социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, на которые рассчитывается размер субсидии.

Министерством подготовлен соответствующий правительственный законопроект..

Начиная с весны 2020 года соцнормы (предельная площадь квартиры, месячное потребление энергоресурсов и т. д. ) были увеличены на 50% по причине введения карантина.

Об этом пишет UBR.ua.

Социальные нормативы — это предельный объем потребленных жилищно-коммунальных услуг, на который предоставляется субсидия.

Размер скидки определяется как разница между суммой всех ЖКУ за месяц и обязательным месячным платежом конкретного домохозяйства. Каким он будет, можно приблизительно подсчитать по следующей формуле:

Среднемесячный доход домохозяйства на каждого члена семьи (к примеру, в семье из 4-х человек, получающей в месяц 20 тыс. грн., на одного человека приходится 5 тыс. грн.) необходимо поделить на прожиточный минимум (2189 грн с 1 декабря 2020 года). Полученную сумму поделить на 2 и умножить на 15%.

Таким образом, в вышеприведенном примере домохозяйство должно уплатить за ЖКУ 17,1% от своего общего дохода, или 3420 грн. Если за коммуналку «нагорит» 4000 тыс. грн, то государство выделит на покрытие оставшейся суммы 580 грн.

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Однако это приблизительная формула, так как она не учитывает тех самых социальных нормативов. Первый и главный из них — площадь жилья. На каждое домохозяйство предусмотрено 35,22 кв. м. + 13,65 кв. м. на человека — таким образом, социальный норматив для семьи из 4-х человек составит 89,22 кв. м.

Но с учетом 50% увеличения, утвержденного весной прошлого года, покрываемая субсидией площадь квартиры для такой семьи составляла 133,8 кв. м. — это фактически максимально возможная площадь квартиры, которой могут владеть субсидианты (владельцы квартиры площадью более 130 кв. м. не имеют права на данный вид госпомощи).

Если полуторное увеличение отменят, то, например, семье из 4-х человек, которая проживает в квартире на 100 кв. м, субсидию будут рассчитывать на 89,22 кв. м, а за оставшиеся 10 «квадратов» придется заплатить «по полной программе», объяснил исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» (ЭДК) Олег Пендзин.

По его мнению, сейчас власти избрали путь уменьшения трат по субсидиям. Идут они к этому не только через снижение размера пособия для ее получателей. Введены дополнительные преграды, чтобы снизить общее количество субсидиантов.