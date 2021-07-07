Скольким украинцам автоматически переназначили субсидии

Субсидия уже переназначена для 2 млн человек, из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады во время «Часа вопросов к Правительству».
Премьер-министр напомнил, что, согласно новым критериям назначения субсидий, люди со значительными теневыми доходами и состоянием не должны получать субсидии, ведь на самом деле не относятся к уязвимым слоям населения.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
«Абсолютному большинству наших граждан, в частности украинским пенсионерам, субсидии будут переназначены автоматически. То есть не надо подавать никаких дополнительных заявлений. Все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке – ее получат и сейчас, и в отопительный сезон», — подчеркнул глава правительства.
Премьер-министр отметил, что Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.
Справка Finance.ua:
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