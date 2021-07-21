Как размер пенсий будет зависеть от стажа

В Министерстве социальной политики рассказали, как будут зависеть пенсии будущих пенсионеров от количества лет страхового стажа. На минимальные выплаты смогут рассчитывать украинцы со стажем не менее 5 лет.
«Наша цель — усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте», — рассказала министр Минсоцполитики Марина Лазебная.
В Министерстве считают, что для этого государство должно гарантировать:
Также в Министерстве считают необходимым ввести универсальные правила регулярной индексации всех пенсий.
«Мы увидели полное понимание и поддержку по предложенным Правительством законопроектам в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии», — рассказала Лазебная.
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