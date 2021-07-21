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Как размер пенсий будет зависеть от стажа

Как размер пенсий будет зависеть от стажа

В Министерстве социальной политики рассказали, как будут зависеть пенсии будущих пенсионеров от количества лет страхового стажа. На минимальные выплаты смогут рассчитывать украинцы со стажем не менее 5 лет.

«Наша цель — усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте», — рассказала министр Минсоцполитики Марина Лазебная.

В Министерстве считают, что для этого государство должно гарантировать:

  • людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%,
  • людям со стажем 15 лет – страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле,
  • людям со стажем от 5 лет – пособие от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума.

Также в Министерстве считают необходимым ввести универсальные правила регулярной индексации всех пенсий.

«Мы увидели полное понимание и поддержку по предложенным Правительством законопроектам в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии», — рассказала Лазебная.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам Телеканал новин 24
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