Украина остается десятой в мировом производстве чугуна (инфографика)

В январе-июне 2021 года Украина выплавила 10,77 млн тонн чугуна, что делает её десятой в мировом рейтинге производителей этой продукции.
Об этом свидетельствуют данные международной ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий “Укрметаллургпром”.
По данным Worldsteel, в январе-июне 2021 года в мире произведено 734,92 млн тонн чугуна (683,78 млн тонн доменным способом и 51,14 млн тонн прямым восстановлением). Это на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за I полугодие 2021 года выплавили 456,38 млн тонн этой продукции (на 4,0% больше, чем за январь-июнь 2020 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве составляла 62,1%.
Второе место среди мировых производителей чугуна в январе-июне 2021 года заняла Индия (58,15 млн тонн; на 27,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года), третье – Япония (35,22 млн тонн, на 10,4 % больше), четвертое – Россия (31,06 млн тонн, на 2,7% больше), пятое – Южная Корея (21,93 млн тонн; на 2,1% больше).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гривна относительно доллара с начала года укрепилась почти на 4%Вчера, 16:00 - 364 3
На приватизацию выставили Радивиловский комбинат хлебопродуктовВчера, 21:29 - 112 2
Скрыть коррупционные доходы станет еще сложнее. Центр противодействия коррупции запустил скорингВчера, 12:04 - 1559 2
Ученые объяснили появление тромбов у зараженных коронавирусомВчера, 01:00 - 1669 2
НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергиюВчера, 14:00 - 1072 2
Должник уплатил трехлетний долг по алиментам в размере 278 тыс. гривенВчера, 17:20 - 2099
Аналитики назвали причину рекордного укрепления курса гривныВчера, 14:15 - 1733 1
Скрыть коррупционные доходы станет еще сложнее. Центр противодействия коррупции запустил скорингВчера, 12:04 - 1559 2
НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергиюВчера, 14:00 - 1072 2
Glovo запустила в Украине первый магазин без покупателейВчера, 13:41 - 896
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)Позавчера, 16:27 - 380
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1368 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1350 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 741
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2347 1