Украина остается десятой в мировом производстве чугуна (инфографика)

В январе-июне 2021 года Украина выплавила 10,77 млн тонн чугуна, что делает её десятой в мировом рейтинге производителей этой продукции.

Об этом свидетельствуют данные международной ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий “Укрметаллургпром”.

По данным Worldsteel, в январе-июне 2021 года в мире произведено 734,92 млн тонн чугуна (683,78 млн тонн доменным способом и 51,14 млн тонн прямым восстановлением). Это на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за I полугодие 2021 года выплавили 456,38 млн тонн этой продукции (на 4,0% больше, чем за январь-июнь 2020 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве составляла 62,1%.

Второе место среди мировых производителей чугуна в январе-июне 2021 года заняла Индия (58,15 млн тонн; на 27,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года), третье – Япония (35,22 млн тонн, на 10,4 % больше), четвертое – Россия (31,06 млн тонн, на 2,7% больше), пятое – Южная Корея (21,93 млн тонн; на 2,1% больше).