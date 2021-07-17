Межбанк: кто спасает доллар от обвала на валютном рынке

Понедельник на валютном межбанке прошел во многом по сценарию прошлой пятницы. Как мы и отмечали в своем утреннем прогнозе – при угрозе существенного проседания курса – на торги вышел Нацбанк с интервенцией по выкупу излишка предложения доллара.
Только, если 23-го числа ему пришлось дважды выходить на межбанк, то сегодня НБУ появился на рынке после 10 часов утра и простоял с выкупом доллара по цене не выше 26,98 гривен практически всю активную фазу сессии. Именно действия регулятора и не позволили курсу просесть к целевому уровню 26,90 гривен за доллар к концу дня, а спекулянты вместе с крупными покупателями не смогли в этой ситуации активно сыграть “на понижение”.
Порадовала наблюдателей статистика торгов. Уже к 15 часам только по Bloomberg прошло сделок более чем на $150 млн, что обычно не является типичной картиной для первого рабочего дня недели.
Ход торгов:
С утренних 26,99/27,01 уже к 11:00 курс просел до 26,97/26,99 гривен и опять стало ясно, что выкупать предложение доллара особенно некому и все идет к существенному провалу котировок.
НБУ решил подстраховать продавцов и уже после 10 утра появился с выкупом доллара по цене не выше 26,98 гривен. Именно ценник Нацбанка и не давал котировкам в дальнейшем особо проседать.
К 12:00 курс остановился на отметке 26,975/26,995 гривен и пробыл в этих пределах с небольшими отклонениями почти до 15 часов.
К 15:00 доллар на небольшом росте спроса ненадолго вырос до 26,98/27,00 гривен, но покупатели быстро закрыли свои позиции и ушли.
Как только НБУ и крупные покупатели покинули рынок – продавцам не оставалось ничего другого, как постепенно снижать свои запросы по курсу. В итоге, к 16 часам доллар просел до 26,965/26,985 гривен, а к окончанию сессии он остановился на отметке 26,955/26,975.
Главные события 26 июля на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 3,5 копейки — с 26,99/27,01 до 26,955/26,975 гривен.
Нацбанк выходил на торги и выкупал доллар по цене не выше 26,98.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9796 гривен, а официальный курс на 27 июля 2021 года установлен на уровне 26,9805 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,98/ 27,00
евро – 31,83/ 31,85
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