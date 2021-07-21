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В Украине вскоре взлетит спрос на одну из вакансий

В Украине вскоре взлетит спрос на одну из вакансий

В Украине в августе значительно увеличится спрос на нянь, что связано с началом учебного года.

В семьях они могут зарабатывать до 20 тыс. грн в месяц.

Об этом рассказали аналитики кадрового портала Jooble.

По их данным, больше всего вакансий от работодателей на эту работу в: Киеве, Харькове, Днепре и Львове.

“Няня – не сезонная профессия, спрос на них держится практически на одном уровне на протяжении года. Но мы заметили, что в летний период ищут их наиболее активно. Опытные няни обычно работают в семье на протяжении всего детства ребенка и ищут работу после того, как семья в ее услугах больше не нуждается. Но открыто много вакансий и на временную занятость”, – говорит Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

Заработная плата у нянь зависит от региона и графика работы. Больше всего вакансий от работодателей на неполный рабочий день, при таком графике няням платят от 350 до 500 гривен в час. Если же работодатель ищет няню для работы на постоянной основе и на полный рабочий день, то заработная плата по Украине варьируется от 5 до 20 тыс. грн.

Спрос на нянь обычно начинает стремительно расти перед началом каждого учебного года. Больше вакансий появляется весной, а летом доходит до пика. Требования, которые прописывают работодатели чаще всего – опыт работы от 2-х лет, любовь к детям.

По материалам Обозреватель
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