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«Газпром» заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

«Газпром» заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Глава «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину после 2024 года газ «на рыночных условиях и по рыночным ценам».

Об этом пишет российский «Интерфакс» со ссылкой на Миллера.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств „Газпром“ готов даже увеличить объемы транзита через Украину».

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По словам Миллера, «Газпром» якобы всегда подходил к «Северному потоку-2» как к экономическому проекту. Также он заявил, что цель новой трубы — обеспечить «надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа» на рынок Евросоюза, а также «снижение стоимости газа».

По материалам Економічна Правда
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