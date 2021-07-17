«Газпром» заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Глава «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину после 2024 года газ «на рыночных условиях и по рыночным ценам».

Об этом пишет российский «Интерфакс» со ссылкой на Миллера.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств „Газпром“ готов даже увеличить объемы транзита через Украину».

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По словам Миллера, «Газпром» якобы всегда подходил к «Северному потоку-2» как к экономическому проекту. Также он заявил, что цель новой трубы — обеспечить «надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа» на рынок Евросоюза, а также «снижение стоимости газа».