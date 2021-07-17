В будущем Tesla сможет больше зарабатывать на подписках, чем на продаже электромобилей

Выход компании Tesla на рынок подписок на программное обеспечение, по мнению аналитиков Morgan Stanley, позволит ей через несколько лет больше зарабатывать на софте, чем на железе.

Как отмечает Electrek, специалисты Morgan Stanley сочли стоимость подписки на продвинутые функции FSD завышенной, поскольку $199 в месяц плохо сочетаются с их собственными расчётами.

Они в своих оценках исходят из продолжительности жизненного цикла одного электромобиля не более 15 лет. Приобретение программного комплекса FSD в постоянное пользование оценивается в $10 000. Если разделить эту сумму на 180 месяцев, то получится не более $56. Даже при стоимости подписки около $100 в месяц Tesla вряд ли сильно бы потеряла в доходах, как рассуждают представители Morgan Stanley, а уж стоимость в $199 обеспечивает ещё более высокую доходность.

Читайте также: Tesla запускает месячную подписку на Full Self-Driving: сколько она стоит

Сейчас автопарк электромобилей Tesla насчитывает около полутора миллионов экземпляров, но к концу десятилетия он может расшириться до 35-40 млн штук, как считают аналитики Morgan Stanley. По их словам, при такой численности пользовательской базы к тому моменту компания будет больше зарабатывать на программном обеспечении и услугах, чем на реализации собственно аппаратной части электромобилей.

Илон Маск также готов получать с автовладельцев регулярные выплаты за фирменную программу страхования, которая учитывает манеру вождения каждого клиента, так что компания может предложить более низкие тарифы.