0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

В будущем Tesla сможет больше зарабатывать на подписках, чем на продаже электромобилей

В будущем Tesla сможет больше зарабатывать на подписках, чем на продаже электромобилей

Выход компании Tesla на рынок подписок на программное обеспечение, по мнению аналитиков Morgan Stanley, позволит ей через несколько лет больше зарабатывать на софте, чем на железе.

Как отмечает Electrek, специалисты Morgan Stanley сочли стоимость подписки на продвинутые функции FSD завышенной, поскольку $199 в месяц плохо сочетаются с их собственными расчётами.

Они в своих оценках исходят из продолжительности жизненного цикла одного электромобиля не более 15 лет. Приобретение программного комплекса FSD в постоянное пользование оценивается в $10 000. Если разделить эту сумму на 180 месяцев, то получится не более $56. Даже при стоимости подписки около $100 в месяц Tesla вряд ли сильно бы потеряла в доходах, как рассуждают представители Morgan Stanley, а уж стоимость в $199 обеспечивает ещё более высокую доходность.

Читайте также: Tesla запускает месячную подписку на Full Self-Driving: сколько она стоит

Сейчас автопарк электромобилей Tesla насчитывает около полутора миллионов экземпляров, но к концу десятилетия он может расшириться до 35-40 млн штук, как считают аналитики Morgan Stanley. По их словам, при такой численности пользовательской базы к тому моменту компания будет больше зарабатывать на программном обеспечении и услугах, чем на реализации собственно аппаратной части электромобилей.

Илон Маск также готов получать с автовладельцев регулярные выплаты за фирменную программу страхования, которая учитывает манеру вождения каждого клиента, так что компания может предложить более низкие тарифы.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.