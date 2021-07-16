Tesla запускает месячную подписку на Full Self-Driving: сколько она стоит

Американский производитель автомобилей Tesla запустил подписку на свой сервис помощи водителю Full Self-Driving.
Full Self-Driving — это набор функций автопилота: автомобиль может сам ускоряться, парковаться, менять полосу, тормозить, приезжать к водителю и т.д. Это дополнение продается отдельно, за него необходимо доплачивать $10 000, вне зависимости от модели.
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Теперь же Tesla разрешает выбрать другой вариант — месячную подписку. Ее стоимость составляет $199 в месяц. В компании утверждают, что благодаря этому функции автопилота смогут попробовать те, кто не уверен в необходимости использования автопилота сразу или не может себе это позволить.
Подписка доступна владельцам авто, на которые установлена система FSD 3.0. Если ее нет — дополнительно ее можно докупить за $1500.
В случае, если в автомобиле есть пакет Enhanced Autopilot, подписка обойдется дешевле — $99.
Если функция Full Self-Driving покажется пользователю ненужной, от нее можно отказаться в любое время.
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