0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

Tesla запускает месячную подписку на Full Self-Driving: сколько она стоит

Американский производитель автомобилей Tesla запустил подписку на свой сервис помощи водителю Full Self-Driving.

Full Self-Driving — это набор функций автопилота: автомобиль может сам ускоряться, парковаться, менять полосу, тормозить, приезжать к водителю и т.д. Это дополнение продается отдельно, за него необходимо доплачивать $10 000, вне зависимости от модели.

Читайте также: Представлена самая доступная версия Tesla Model Y

Теперь же Tesla разрешает выбрать другой вариант — месячную подписку. Ее стоимость составляет $199 в месяц. В компании утверждают, что благодаря этому функции автопилота смогут попробовать те, кто не уверен в необходимости использования автопилота сразу или не может себе это позволить.

Подписка доступна владельцам авто, на которые установлена система FSD 3.0. Если ее нет — дополнительно ее можно докупить за $1500.

В случае, если в автомобиле есть пакет Enhanced Autopilot, подписка обойдется дешевле — $99.

Если функция Full Self-Driving покажется пользователю ненужной, от нее можно отказаться в любое время.

По материалам ain.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.