Представлена самая доступная версия Tesla Model Y

Компания Tesla представила самую доступную версию своего кроссовера Model Y для китайского рынка, снизить цену которой удалось за счёт местного производства и государственных субсидий.
Новая версия Tesla Model Y предлагается по цене от 42 600 долларов. Новая версия может проехать на одной зарядке до 525 км. Поскольку она стоит менее 300 000 юаней (46 000 долларов), то имеет право на получение определённой государственной субсидии, распространяемой на электромобили. Цена этого автомобиля всего на 10% выше, чем у базовой версии Tesla Model 3 китайского производства, а поставки начнутся уже в следующем месяце.
Фото: Bloomberg
«Китай имеет ведущий в мире рынок новой энергии и является первым рынком за пределами США, на котором у Tesla есть местное производство. Компания будет продолжать инвестировать в Китай и выполнять свою корпоративную миссию по ускорению перехода мира к устойчивой энергетике и содействию достижению цели по снижению выбросов СО2», — сообщили в компании.
Tesla Model Y, по словам генерального директора Илона Маска, может превзойти по популярности все другие автомобили, производимые компанией. В июне Китайская ассоциация легковых автомобилей прогнозирует рост интереса к более вместительным автомобилям. Консалтинговая компания Sino Auto Insights также прогнозирует отличные продажи Tesla Model Y в Китае в этом году.
Продажи Model Y с увеличенным запасом хода (около 600 км), которая стоит в Китае от 54 тыс. долларов, выросли с 5 520 единиц в апреле до 12 785 в мае.
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