С августа украинцы могут полностью отказаться от бумажных чеков

С 1 августа в Украине изменятся требования к фискальным чекам, благодаря чему все квитанции по покупкам, оплаченным картой, могут храниться в онлайн-банкинге покупателей.
Об этом сообщил соучредитель monobank Дмитрий Дубилет.
«Если вы оплатите за товар картой, в чек может передаваться “маска” этой карты. Это значит, что банки смогут хранить чек прямо в приложении клиента. Так, покупатели смогут со спокойной душой отказываться от бумажного чека. Туда же могут попадать гарантия и другие документы».
Однако, чтобы этот сервис заработал, банки должны интегрировать свои системы с каждым магазином отдельно, что может занять немало времени.
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