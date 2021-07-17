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С августа украинцы могут полностью отказаться от бумажных чеков

С августа украинцы могут полностью отказаться от бумажных чеков

С 1 августа в Украине изменятся требования к фискальным чекам, благодаря чему все квитанции по покупкам, оплаченным картой, могут храниться в онлайн-банкинге покупателей.

Об этом сообщил соучредитель monobank Дмитрий Дубилет.

«Если вы оплатите за товар картой, в чек может передаваться “маска” этой карты. Это значит, что банки смогут хранить чек прямо в приложении клиента. Так, покупатели смогут со спокойной душой отказываться от бумажного чека. Туда же могут попадать гарантия и другие документы».

Однако, чтобы этот сервис заработал, банки должны интегрировать свои системы с каждым магазином отдельно, что может занять немало времени.

Справка Finance.ua:

  • Субъекты хозяйствования, которые проводят расчетные операции в наличной и/или безналичной форме при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, обязаны, в частности, предоставлять покупателям расчетный документ на полную сумму проведенной операции (фискальный чек).
  • Продавцы товаров на своих сайтах не всегда предоставляют правдивую информацию о количестве, цене, способах расчетов и условиях доставки товаров, чем нарушают требования законодательства о защите прав потребителей. Однако покупатель всегда имеет право требовать чек – такой документ может помочь защитить его права как потребителя.

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По материалам Finance.UA
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