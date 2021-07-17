Определены первые 150 переселенцев, которые получат ипотеку под 3%

Победителями первого рандомного выбора программы «Ипотека для переселенцев под 3%» стали 150 человек из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщается на сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

21 июня в своем офисе Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству провел первый этап отбора получателей кредита из числа кандидатов, включенных в реестр для участия в программе «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».

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«По результатам компьютерного отбора отобраны 150 кандидатов из числа зарегистрированных в проекте», – говорится в сообщении.

Отмечено, что объем средств первого транша для предоставления кредитов составляет 5 млн евро.

Условия программы:

по условиям проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», кредиты ВПЛ будут предоставлять под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

срок возврата кредита – до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста;

объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

Перечень 150 победителей, которые смогут получить льготный кредит, опубликован на сайте Госмолодежьжилья. Среди победителей – переселенцы, проживающие сейчас в Киевской, Одесской, Донецкой, Черниговской, Луганской, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Закарпатской, Черкасской и Житомирской областях.

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