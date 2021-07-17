0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Определены первые 150 переселенцев, которые получат ипотеку под 3%

Определены первые 150 переселенцев, которые получат ипотеку под 3%

Победителями первого рандомного выбора программы «Ипотека для переселенцев под 3%» стали 150 человек из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщается на сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

21 июня в своем офисе Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству провел первый этап отбора получателей кредита из числа кандидатов, включенных в реестр для участия в программе «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».

Читайте также: Фонд Госмолодежьжилье получил 5 млн евро на реализацию проекта «Жилье для ВПЛ»

«По результатам компьютерного отбора отобраны 150 кандидатов из числа зарегистрированных в проекте», – говорится в сообщении.

Отмечено, что объем средств первого транша для предоставления кредитов составляет 5 млн евро.

Условия программы:

  • по условиям проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», кредиты ВПЛ будут предоставлять под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью);
  • срок возврата кредита – до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста;
  • объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

Перечень 150 победителей, которые смогут получить льготный кредит, опубликован на сайте Госмолодежьжилья. Среди победителей – переселенцы, проживающие сейчас в Киевской, Одесской, Донецкой, Черниговской, Луганской, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Закарпатской, Черкасской и Житомирской областях.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.