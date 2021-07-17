Определены первые 150 переселенцев, которые получат ипотеку под 3%

Победителями первого рандомного выбора программы «Ипотека для переселенцев под 3%» стали 150 человек из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщается на сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.
21 июня в своем офисе Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству провел первый этап отбора получателей кредита из числа кандидатов, включенных в реестр для участия в программе «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».
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«По результатам компьютерного отбора отобраны 150 кандидатов из числа зарегистрированных в проекте», – говорится в сообщении.
Отмечено, что объем средств первого транша для предоставления кредитов составляет 5 млн евро.
Условия программы:
Перечень 150 победителей, которые смогут получить льготный кредит, опубликован на сайте Госмолодежьжилья. Среди победителей – переселенцы, проживающие сейчас в Киевской, Одесской, Донецкой, Черниговской, Луганской, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Закарпатской, Черкасской и Житомирской областях.
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