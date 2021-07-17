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Clubhouse отказался от системы приглашений

Clubhouse отказался от системы приглашений

Учредители голосовой соцсети Clubhouse Пол Дэвисон и Рохан Сет объявили, что теперь соцсеть открыта для регистрации новых пользователей без системы приглашений.

Об этом они сообщили в официальном блоге компании.

«Около года назад мы опубликовали свое первое сообщение в блоге. Через двенадцать совсем не скучных месяцев мы рады сообщить, что Clubhouse уже вышел из бета-версии, открыт для всех и готов начать следующий раздел.
Это означает, что мы удалили нашу систему списков ожидания», — говорится в сообщении основателей Clubhouse.

«Мы всегда хотели, чтобы соцсеть была открыта. Каждый человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам. А лучшие комнаты — это те, где вы встречаетесь с людьми далеко за пределами вашего круга общения, с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир», — добавили они.

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Пол Дэвисон и Рохан Сет объяснили систему приглашений и писем ожидания тем, что необходимо было размеренно вырастить Clubhouse, сохранив во время масштабирования «важные вещи».

«Система инвайтов была важной частью нашей ранней истории», — сказали они.

Как пишет The Verge со ссылкой на представителя Clubhouse, в списке ожидания находится около 10 млн человек. Позже они будут добавлены в приложение, но могут перерегистрироваться и самостоятельно.

По материалам Економічна Правда
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