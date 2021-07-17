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Межбанк: доллар и евро подорожали

Межбанк: доллар и евро подорожали

Среда на валютном рынке прошла без особых потрясений. Крупные покупатели и продавцы достаточно быстро достигали компромисса по курсу и особых перекосов между спросом и предложением не наблюдалось.

В итоге, за день доллар вырос на 2 копейки – с 27,21/27,23 до 27,23/27,25 гривен, а евро подорожал сразу на 9 копеек – с 32,00/32,02 до 32,09/32,11 гривен. Нацбанк на торги с интервенциями не выходил, да и явной потребности в этом не было.

Ход торгов:

В самом начале сессии спрос превышал предложение и со стартовых 27,21/27,23 к 11:00 доллар вырос до 27,22/27,24 гривен, а к полудню достиг отметки 27,24/27,26 гривен. Но после 12 часов спрос начал быстро ослабевать. Тот, кто хотел – уже купил, а остальные покупатели решили подождать более интересного для них курса и стали “на паузу”. На фоне снижения активности покупателей – к обеду котировки просели до отметки 27,225/27,245.

Но уже к 14 часам оставшиеся покупатели видимо решили, что курс уже дальше снижаться не будет и стали закрывать свои оставшиеся сделки. Продавцы сразу же отреагировали на это ростом своих ценников и до конца сессии котировки уже находились в узком диапазоне 27,225-27,23/27,245-27,25 гривен. Завершилась сессия по доллару уровнем 27,23/27,25.

Главные события 21 июля на валютном рынке:

  • Доллар за день подорожал на 2 копейки — с 27,21/27,23 до 27,23/27,25 гривен, а евро сразу на 9 копеек – с 32,00/32,02 до 32,09/32,11 гривен.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2406 гривен, а официальный курс на 22 июля 2021 года установлен на уровне 27,2405 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,23 / 27,25
евро – 32,09 / 32,11

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1787 / 1,1789

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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