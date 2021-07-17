Межбанк: доллар и евро подорожали

Среда на валютном рынке прошла без особых потрясений. Крупные покупатели и продавцы достаточно быстро достигали компромисса по курсу и особых перекосов между спросом и предложением не наблюдалось.
В итоге, за день доллар вырос на 2 копейки – с 27,21/27,23 до 27,23/27,25 гривен, а евро подорожал сразу на 9 копеек – с 32,00/32,02 до 32,09/32,11 гривен. Нацбанк на торги с интервенциями не выходил, да и явной потребности в этом не было.
Ход торгов:
В самом начале сессии спрос превышал предложение и со стартовых 27,21/27,23 к 11:00 доллар вырос до 27,22/27,24 гривен, а к полудню достиг отметки 27,24/27,26 гривен. Но после 12 часов спрос начал быстро ослабевать. Тот, кто хотел – уже купил, а остальные покупатели решили подождать более интересного для них курса и стали “на паузу”. На фоне снижения активности покупателей – к обеду котировки просели до отметки 27,225/27,245.
Но уже к 14 часам оставшиеся покупатели видимо решили, что курс уже дальше снижаться не будет и стали закрывать свои оставшиеся сделки. Продавцы сразу же отреагировали на это ростом своих ценников и до конца сессии котировки уже находились в узком диапазоне 27,225-27,23/27,245-27,25 гривен. Завершилась сессия по доллару уровнем 27,23/27,25.
Главные события 21 июля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,23 / 27,25
евро – 32,09 / 32,11
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1787 / 1,1789
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах9 ч. назад - 3820 23
МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видеоВчера, 17:04 - 1543 13
Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифы7 ч. назад - 2195 11
Фразу «хочу выехать» должны заменить на «хочу вернуться» - Любченко9 ч. назад - 741 8
Квантовый процессор впервые начнут продавать всем желающимВчера, 23:11 - 809 8
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах9 ч. назад - 3820 23
Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифы7 ч. назад - 2195 11
Уикенд у моря: сколько стоит жилье на украинских курортах (инфографика)10 ч. назад - 1264
Из Украины на заработки уезжают молодые люди, каждый год теряем до 3 млн, – ЛюбченкоВчера, 20:00 - 951 3
НКРЭКУ намерена повысить предельные цены на электроэнергию8 ч. назад - 948 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)9 ч. назад - 203 1
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка AltayВчера, 09:48 - 451 3
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 371
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1203
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 793 2