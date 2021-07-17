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Дефицит микросхем привел к росту цен на смартфоны

Дефицит микросхем привел к росту цен на смартфоны

Дефицит микросхем, который уже год вызывает задержки на заводах автопроизводителей, достиг производителей смартфонов и привел к росту цен.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что производителям смартфонов около года удавалось избегать потерь от дефицита микросхем. Однако на данном этапе цепи поставки замедлились, а цены продолжают расти.

В отличие от автопроизводителей, производители смартфонов закупают критические детали на около полугода вперед, однако эти запасы уже истощились.

В частности, проблема затронула Samsung, крупнейшего в мире производителя, поставки которого сократились на 20% по сравнению с первым кварталом года. А Google завил, что модель Pixel 5a 5G будет доступна только на рынка США и Японии.

В марте китайская Xiaomi представила в Индии свой флагман Redmi Note 10 по цене 161 доллар. А уже в июле телефон продается за 174 доллара, то есть на 8% выше начальной цены.

В то же время, говорят в WSJ, дефицит еще не повлиял на Apple, которая занимает около 6-й части мировых продаж смартфонов. Вероятно, что дефицит прежде всего будет касаться более дешевых моделей смартфонов, тогда как флагманские модели попадут под влияние меньше.

Аналогично, более прибыльные рынки, такие как США, с меньшей вероятностью будут поражены недостатком микросхем, в отличие от менее прибыльных рынков мира.

По материалам Економічна Правда
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