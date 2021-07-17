Развитие рынка виртуальных активов в Украине: дорожная карта от Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины презентовало дорожную карту и стратегию развития рынка виртуальных активов (ВА) на ближайшие годы.
«Запуск рынка виртуальных активов — это мощный фактор экономического роста Украины. Его развитие будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и усилению конкурентоспособности нашей юрисдикции в международном пространстве», — заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
Как к этому относится регулятор? По словам директора Департамента стратегии и развития Национального банка Украины Александра Макарчука, у НБУ неоднозначная история с виртуальными активами.
«Сейчас мы понимаем, что явление ВА эволюционирует, и относимся к нему с большим уважением. Нацбанк считает, что виртуальные активы станут очень весомым явлением, как в государственном строительстве и госуправлении, так и в отношениях между людьми в течение следующих нескольких лет. Мы, как регулятор, заинтересованы в том, чтобы сделать это максимально удобным и безопасным, адаптировать эту технологию выгодно для населения», — рассказал представитель НБУ.
Как планируют развивать рынок ВА:
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Тренды. Экспертам в ходе исследования предложили выбрать факторы, которые будут определять развитие сектора виртуальных активов на ближайшие 10 лет.
Среди экономических трендов будущего ВА специалисты выбрали следующие:
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