Развитие рынка виртуальных активов в Украине: дорожная карта от Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины презентовало дорожную карту и стратегию развития рынка виртуальных активов (ВА) на ближайшие годы.

«Запуск рынка виртуальных активов — это мощный фактор экономического роста Украины. Его развитие будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и усилению конкурентоспособности нашей юрисдикции в международном пространстве», — заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Как к этому относится регулятор? По словам директора Департамента стратегии и развития Национального банка Украины Александра Макарчука, у НБУ неоднозначная история с виртуальными активами.

«Сейчас мы понимаем, что явление ВА эволюционирует, и относимся к нему с большим уважением. Нацбанк считает, что виртуальные активы станут очень весомым явлением, как в государственном строительстве и госуправлении, так и в отношениях между людьми в течение следующих нескольких лет. Мы, как регулятор, заинтересованы в том, чтобы сделать это максимально удобным и безопасным, адаптировать эту технологию выгодно для населения», — рассказал представитель НБУ.

Как планируют развивать рынок ВА:

сентябрь 2021 — принятие закона о виртуальных активах. Внесение изменений в налоговое законодательство, регламентирующих, кто, сколько и с какой налоговой базы будет платить налогов;

ноябрь 2021 — внедрение политик и процедур AML (борьбы с отмыванием денег) для VASP (поставщиков услуг в сфере виртуальных активов) и их клиентов;

январь 2022 — определение подходов к налогообложению для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов ( VASP ) и их клиентов. Украинский бизнес отрасли виртуальных активов регистрирует свою деятельность в Украине. Создание юридического поля для токенизированных финансовых инструментов (защита инвесторов, дерегуляция, токенизация, ответственность компаний по управлению активами и институциональных инвесторов);

май 2022 — закрепление в законодательстве упрощенного механизма токенизации активов реального сектора. Интеграция виртуальных активов в финансовый сектор (крипто-эквайринг, кастодиальные счета виртуальных активов). Наличие конкурентоспособных предложений банков по хранению, обмену виртуальных активов, их выводу в фиатные валюты;

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июль 2022 — обеспечена возможность официально обменивать фиатные деньги на виртуальные активы и наоборот. Принятие государственной программы поддержки токенизации. Реестры переведены на блокчейн (земля, недвижимость, интеллектуальная собственность, государственные реестры);

март 2023 — создание инфраструктуры для эмиссии виртуальных активов;

октябрь 2023 — создана автоматизированная модель налогообложения в сфере виртуальных активов, интегрированная в систему законодательства (потенциально с использованием блокчейн-технологий);

январь 2024 — введение CBDC (цифровой валюты центрального банка) на уровне государства;

май 2024 — по крайней мере 10% бизнеса токенизировали активы или используют токенизированные активы в своей деятельности. Украина входит в топ-10 криптостран, 47% украинцев пользуются виртуальными активами.

Тренды. Экспертам в ходе исследования предложили выбрать факторы, которые будут определять развитие сектора виртуальных активов на ближайшие 10 лет.

Среди экономических трендов будущего ВА специалисты выбрали следующие: