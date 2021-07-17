Сколько рефинансирования предоставил НБУ (инфографика)

Монетарная политика НБУ за последний год не претерпела значительных изменений.
Об этом пишет CASE Україна.
Центр социально-экономических исследований CASE Украина провел экспертную дискуссию по случаю годовщины отставки бывшего главы Национального банка Украины Якова Смолия и назначения на эту должность Кирилла Шевченко, чтобы оценить изменения, произошедшие в НБУ в течение года.
К положительным изменениям в работе НБУ следует отнести:
К сомнительным решениям НБУ за последний год можно отнести изменение принципов и способов поддержки банков – активизацию «долгосрочного рефинансирования на 5 лет для поддержания ликвидности», пишет Цена государства.
С 3 июля 2020 года до 23 июня 2021 года объемы рефинансирования НБУ платежеспособных банков выросли с 7 до 83 млрд грн. Притом что у большинства банков, получивших эти средства, не было проблем с ликвидностью.
Основные объемы рефинансирования пошли на финансирование дефицита Госбюджета (покупку банками ОВГЗ) и кредитование Укравтодора (покупку банком дополнительных эмиссий его облигаций).
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