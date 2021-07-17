Сколько рефинансирования предоставил НБУ (инфографика)

Монетарная политика НБУ за последний год не претерпела значительных изменений.

Об этом пишет CASE Україна.

Центр социально-экономических исследований CASE Украина провел экспертную дискуссию по случаю годовщины отставки бывшего главы Национального банка Украины Якова Смолия и назначения на эту должность Кирилла Шевченко, чтобы оценить изменения, произошедшие в НБУ в течение года.

К положительным изменениям в работе НБУ следует отнести:

введение регулирования небанковских финансовых компаний, а именно надзор (вывод с рынка, требования к прозрачности собственности и к отчетности) и основы будущего регулирования;

прогресс в надзоре за банками (выведены два банка-нарушителя);

развитие денежного обращения и системы электронных платежей – упрощены условия работы для банков и потребителей. В то же время органы власти продолжают игнорировать рекомендации регулятора, которые НБУ каждые полгода обнародует в отчете о финансовой стабильности. В частности, по оценке CASE Украина, из 7 рекомендаций органам власти, предоставленных в декабре 2020 года, выполнена одна, и еще две выполнены частично.

К сомнительным решениям НБУ за последний год можно отнести изменение принципов и способов поддержки банков – активизацию «долгосрочного рефинансирования на 5 лет для поддержания ликвидности», пишет Цена государства.

С 3 июля 2020 года до 23 июня 2021 года объемы рефинансирования НБУ платежеспособных банков выросли с 7 до 83 млрд грн. Притом что у большинства банков, получивших эти средства, не было проблем с ликвидностью.

Основные объемы рефинансирования пошли на финансирование дефицита Госбюджета (покупку банками ОВГЗ) и кредитование Укравтодора (покупку банком дополнительных эмиссий его облигаций).