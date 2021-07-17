МВД предлагает изменить механизм расчета алиментов

Кабинет министров 21 июля рассмотрит проект постановлении об изменении порядка удержания алиментов с полицейских. Проект внесен в повестку дня заседания.

Принятие документа о перечне видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов, инициировало Министерство внутренних дел. Проектом предлагается внести оклады полицейских в этот перечень. Поскольку их денежное обеспечение не входит в список имущества, с которого удерживаются алименты.

МВД предлагает, чтобы размер алиментов формировался исходя из окладов по должности, по воинскому или специальному званию, процентных надбавок за выслугу лет, ученые звания и степени, квалификацию и условия службы. Это должно применяться к сотрудникам Нацполиции и военнослужащим Вооруженных сил Украины, других войск, Госспецсвязи, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений внутренних дел, сотрудников ГСЧС и Госисполнительной службы.

«Принятие проекта позволит распространить на полицейских действие перечня видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц», — сказано в пояснительной записке.

Напомним, что за 13 месяцев карантина в Украине прибавилось более 14 тыс. новых должников по алиментам. По состоянию на конец марта 2021 года их насчитывалось уже 189 тысяч.