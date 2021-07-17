Нардепы предлагают ограничить покупку юрлицами свыше 500 га земли

Раде предлагают сократить максимальную площадь земельных участков, разрешенную к покупке гражданам Украины и юрлицам с 1 января 2024 года с 10 тыс. га до 500 га.
Соответствующий законопроект №5771-1 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно уточнения критериев приобретения в собственность земельных участков сельхозназначения зарегистрировали 19 июля в Верховной Раде народные депутаты Алексей Устенко и Александр Качура (оба – парламентская фракция “Слуга народа”).
Что предлагается:
Читайте также: Каждый украинец имеет право на землю, но на всех ее не хватит – чиновник
Нардепы в пояснительной записке к законопроекту ссылаются на опыт Польши, где на рынке земли существуют ограничения, подобные предложенным в законопроекте №5771.
Помимо того, авторы законопроекта предлагают временно установить размер показателя нормативной оценки земли, ниже которого не может быть оценена стоимость сельхозземель при заключении сделок с ней, на уровне не ниже $1200/га. Временную меру предлагается ввести на срок в шесть месяцев с даты вступления в силу новой методики нормативной денежной оценки земель сельхозназначения, которую Кабинет министров должен будет разработать и утвердить в случае принятия Радой данного законопроекта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько стоит принять горячую ванну в Украине (инфографика)Вчера, 09:04 - 2502 10
В Украине один официально работающий содержит двух неработающих — МинэкономикиВчера, 13:00 - 1285 9
Появилась солнечная электростанция без «зеленого» тарифаВчера, 12:46 - 6761 8
Стало известно, сколько украинцев работает в ПольшеВчера, 15:42 - 943 7
МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видеоВчера, 17:04 - 989 5
Как отправить 10 тыс. грн родственнику и не попасть под банковский мониторинг: разъяснение НБУВчера, 11:06 - 12480
Появилась солнечная электростанция без «зеленого» тарифаВчера, 12:46 - 6761 8
Цены на жилье выросли почти на 10%: какие квартиры подорожалиВчера, 14:06 - 1796
Куда не стоит нести деньги: НКЦБФР обновила список сомнительных финансовых проектовВчера, 15:02 - 1737
Главе НБУ Шевченко может грозить отставка – Financial TimesВчера, 16:00 - 1732 2
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)28 мин. назад - 12
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка AltayВчера, 09:48 - 321 3
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 332
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1107
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 752 2