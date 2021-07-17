Нардепы предлагают ограничить покупку юрлицами свыше 500 га земли

Раде предлагают сократить максимальную площадь земельных участков, разрешенную к покупке гражданам Украины и юрлицам с 1 января 2024 года с 10 тыс. га до 500 га.

Соответствующий законопроект №5771-1 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно уточнения критериев приобретения в собственность земельных участков сельхозназначения зарегистрировали 19 июля в Верховной Раде народные депутаты Алексей Устенко и Александр Качура (оба – парламентская фракция “Слуга народа”).

Что предлагается:

законопроект предлагает разрешить покупку до 500 га земли сельхозназначения только гражданам Украины и созданным в Украине юрлицам, при этом покупателя после завершения сделки планируется обязать обрабатывать не менее 80% купленного участка на срок не менее 5 лет;

законопроект предлагает ввести запрет на любые изменения в составе участников (акционеров, членов) купившего землю юридического лица на срок не менее трех лет. По мнению авторов законопроекта, данные меры нивелируют схему скупки земли крупными холдингами через подставных лиц.

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Нардепы в пояснительной записке к законопроекту ссылаются на опыт Польши, где на рынке земли существуют ограничения, подобные предложенным в законопроекте №5771.

Помимо того, авторы законопроекта предлагают временно установить размер показателя нормативной оценки земли, ниже которого не может быть оценена стоимость сельхозземель при заключении сделок с ней, на уровне не ниже $1200/га. Временную меру предлагается ввести на срок в шесть месяцев с даты вступления в силу новой методики нормативной денежной оценки земель сельхозназначения, которую Кабинет министров должен будет разработать и утвердить в случае принятия Радой данного законопроекта.