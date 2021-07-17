В индийской пустыне появится крупнейшая в мире солнечная электростанция

В Индии разрешили строительство солнечной электростанции мощностью 4,75 ГВт, она станет частью Парка возобновляемой энергетики мощностью 30 ГВт. Эта электростанция окажется крупнейшей не только в стране, но и во всем мире. Кроме того, мощность парка в 2032 году планируют увеличить до 60 ГВт, что позволит сделать зеленую энергию более доступной.

Строительством занимается государственная энергетическая компания NTPC. Она уже получила разрешение профильного министерства. Солнечная электростанция разместится в пустыне Тар, пишет Renen.

NTPC планирует производить зеленый водород в “коммерческих масштабах” с помощью электроэнергии, которую будет производить эта солнечная электростанция.

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Проект будет реализован в рамках правительственной программы Ultra Mega Renewable Energy Power Park (UMREPP), направленной на строительство крупных электростанций, работающих на основе ВИЭ.

Согласно недавнему прогнозу, в текущем десятилетии Индия построит 138 ГВт солнечных электростанций. На конец февраля-2021 в Индии установленная мощность ВИЭ уже достигла 93 ГВт.