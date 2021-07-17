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Рада разблокировала подписание закона о перезапуске ВККС

Рада разблокировала подписание закона о перезапуске ВККС

Парламент отклонил проект постановления № 3711-д-П2 «Об отмене решения Верховной Рады о повторном принятии в целом с учетом предложений Президента Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

Документ на внеочередном заседании ВР поддержали 17 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Таким образом, проект постановления считается отклоненным, а закон «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» с предложениями Президента может быть подписан.

Автор документа, народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко в пояснительной записке указал, что законопроект № 3711-д с предложениями Президента якобы был принят с нарушением Конституции и Регламента Верховной Рады.

По материалам УАИБ
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