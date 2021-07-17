Нацбанк за 6 лет потратил более 300 миллионов на компенсации уволенным работникам

Национальный банк Украины в период с 2015 по 2021 год потратил 313 млн грн на выплату компенсаций при увольнении своих работников.
Об этом говорится в ответе НБУ на запрос Экономической правды.
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По данным НБУ, в целом в период с 2014 года из учреждения уволили 6300 работников. Подавляющее большинство из них уволились по соглашению сторон, около 200 сотрудников Нацбанк сократил в связи с реорганизацией. По состоянию на 1 июля среднесписочная численность штатных работников НБУ составляла 4864 человека.
Кто претендует на такие выплаты? Между работниками НБУ и их работодателем существует Коллективный договор, предусматривающий выплату компенсаций при увольнении работника. Размер этой компенсации зависит от непрерывного стажа работы.
«Работники могут получить эти выплаты, если одновременно имеют место следующие три фактора: должности работников подлежат сокращению, им не предложена другая работа и работники подали заявления об увольнении по соглашению сторон», — пояснили в НБУ.
Там также добавляют, что некоторые их бывшие работники оспаривают свое увольнение.
«Так, ориентировочная доля таких лиц от общего количества заявленных составляет около 1%», — говорится в ответе пресс-службы регулятора.
В целом, начиная с 2015 года, украинские суды приняли 46 решений в пользу уволенных работников НБУ о возобновлении их на работе.
Кроме этого, суды приняли решение о выплате в пользу некоторых уволенных работников Нацбанка, общая сумма которых с 2015 года составляет 10,65 млн грн. Размер топ-10 таких крупнейших выплат в сумме составляет 6,4 млн грн.
После смены главы Нацбанка в июле 2020 года, регулятор выплатил компенсации 93 уволенным работникам на общую сумму около 13 млн грн (в среднем каждый из уволенных работников получил по 140 тыс. грн).
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