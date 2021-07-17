Дія закрыла онлайн-запись на вакцинацию для украинцев

Портал «Дія» завершил запись украинцев на вакцинацию от коронавируса. За все время в лист ожидания записались 698 тыс. украинцев, 40% из них уже вакцинировались.

Об этом сообщает пресс-центр портала государственных услуг.

Регистрироваться в приложении или на сайте «Дія» больше не нужно, потому что с 20 июля получить вакцину могут все желающие граждане старше 18 лет.

«Сегодня начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие, независимо от возраста и других факторов. Итак, запись через „Дію“ больше не нужна», — сказано в сообщении.

В то же время в Минздраве говорят, что в приоритете по-прежнему остаются уязвимые группы населения, в частности, люди в возрасте от 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями.

Записаться на вакцинацию теперь можно в пунктах прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации.

Справка Finance.ua: