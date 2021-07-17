ПАО «Центрэнерго» заявляет о нехватке средств для подготовки к отопительному сезону 2021−2022 годов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Общество является единственным гарантированным потребителем угольной продукции государственных угледобывающих предприятий. Это обстоятельство накладывает на компанию значительные расходы по выполнению обязательства первоочередной оплаты за полученную угольную продукцию.
«В связи с критической ситуацией, которая сложилась на рынке электрической энергии в Украине ПАО „Центрэнерго“ столкнулось с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства, по отбору электрической энергии», — говорится в сообщении.
Компания заявляет об увеличении случаев привлечения энергоблоков своих теплоэлектростанций (ТЭС) к выполнению диспетчерских команд, связанных с обеспечением операционной безопасности объединенной энергетической системы Украины. При этом, состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает предусмотренные прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год.
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«Из-за того, что ряд энергоблоков тепловой генерации из частного сектора находятся в аварийных ремонтах (по состоянию на
Кроме того, в компании сообщают, что под угрозой оказалось накопление достаточных запасов угля на складах ТЭС.
В то же время отмечается, что менеджмент Центрэнерго принимает все возможные меры по обеспечению безаварийной работы оборудования своих ТЭС, проведению полных и своевременных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями за поставленную угольную продукцию и выполнению программы создания достаточных запасов угля на складах ТЭС с целью устойчивого прохождения осенне-зимнего периода.
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